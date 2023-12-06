Подмосковье 06 декабря 2023, 14:06 Отделение медицинской реабилитации открыли в больнице Дмитровского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Отделение медицинской реабилитации открыли в филиале Дмитровской областной больницы в Яхроме. Восстановление проходят пациенты с различными заболеваниями центральной нервной системы.

В новом отделении пациенты проходят двигательную реабилитацию, посещают физиотерапевтические процедуры, массажный кабинет, логопеда и нейропсихологические тренинги.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В восстановлении помогает современное оборудование. Там установлены аппараты для лечения острых нарушений мозгового кровообращения и мигреней. Заново ходить пациентов учат на специальном тренажере с подвесной разгрузочной системой. Проверить правильность своих движений можно на специальном экране.

«Очень важно сформировать правильный паттерн шагов первое время после развития острого нарушения мозгового кровообращения. Иначе, если сформировывать неправильный паттерн, идет нагрузка на мышцы таза, спины, пациенту неудобно ходить», — рассказал заведующий отделением медицинской реабилитацией Александр Куликов.

Другой тренажер направлен на активацию координации: пациент управляет лодкой, замедляя или ускоряя работу конечностей.

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный реабилитационный план. Он зависит от тяжести заболевания.

Отделение медицинской реабилитации находится по адресу: Яхрома, улица Конярова, 9.

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