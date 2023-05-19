19 мая 2023, 12:34
Отделение хирургии открылось в детской больнице в Подольске
В Подольской детской больнице открылось отделение хирургии. Оно полностью укомплектовано медицинским персоналом, оснащено всем необходимым оборудованием и рассчитано на 30 пациентов.
В новом отделении будут проводить экстренные и плановые операции: аппендэктомию, устранение непроходимости кишечника или операции при повреждении внутренних органов.
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«Открытие отделения позволит оказывать медпомощь юным жителям Подольска и всего южного сектора Московской области, так как не будет необходимости перенаправлять пациентов на лечение в другие районы региона», — сказал главный врач Подольской детской больницы Мануэл Мегерян.
Отмечается, что в марте в больнице начали работу еще два отделения — реанимации и травматологии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
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