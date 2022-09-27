Отделение хирургии новорожденных открылось в областном перинатальном центре в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 12:15 Поделиться Telegram

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Viber Отделение хирургии новорожденных открылось в областном перинатальном центре в Подмосковье

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В Подмосковье продолжаю развиваться больницы, открываться новые отделения. Например, в Московском областном перинатальном центре открылось отделение хирургии новорожденных детей. В нем будут лечить младенцев, которые еще не достигли 28 дней жизни. Также оно будет предназначено для недоношенных детей, которых нужно выхаживать.

«Областной перинатальный центр специализируется на оказании медицинской помощи детям, рожденным с экстремально низкой массой тела. Открытие нового отделения позволило расширить спектр его возможностей — лечение там смогут получить новорожденные с различными патологиями. Отделение оснащено необходимым оборудованием для проведения процедуры ЭКМО и диализа. На его оснащение было направлено порядка 15 млн рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Для того, чтобы начать работать на новом оборудовании, медики прошли специальное обучение. Там, к примеру, есть аппарат ЭКМО — технология искусственного кровообращения и насыщения кислородом крови. Для этого пациента нужно подключить к аппарату оксиегенации, который вместо легких изымает из крови углекислый газ и насыщает ее кислородом. Когда такую процедуру проводят новорожденным, задействуют донорскую кровь.

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Кроме того, врачи проводят обширные консультации. На них приглашают беременных, у которых есть врожденные пороки развития плода, для них определяют маршрутизацию и привлекают к родам для максимально ранней диагностики и лечения.

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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