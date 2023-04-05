Подмосковье 05 апреля 2023, 11:57 Отделение гемодиализа для лечения пациентов с почечной недостаточностью открылось в медсанчасти № 9 в Дубне

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В медсанчасти № 9 в Дубне открылось новое отделение гемодиализа. Здесь нефрологи будут лечить пациентов с почечной недостаточностью.

Лечение смогут проходить в три смены 72 пациента, в двух залах отделения установлены 12 диализных аппаратов.

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«Уникальное отделение. Мы готовились в течение года, нам помогали коллеги из Федерального медико-биологического агентства России. Мы приняли четырех сотрудников, это два врача нефролога, медицинские сестры, младший медперсонал», — рассказала начальник медсанчасти № 9 Ирина Ларионова.

На презентацию нового отделения приехал доцент кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Дмитрий Артемов.

«Наш центр обладает возможностью оказания помощи по заместительной почечной терапии для пациентов на стационарных койках. И есть возможность проведения амбулаторного перитониального диализа с помощью портативных аппаратов для проведения терапии в домашних условиях», — рассказал Дмитрий Артемов.

Отделение оснащено по последнему слову техники, здесь — новейшие аппараты американских и японских производителей. Для работы смонтирована уникальная современная система водоподготовки. Все это позволит качественно улучшить состояние пациентов и продлить им жизнь.

Сейчас также идет подготовка к открытию сосудистого центра в медсанчасти.

«Общее количество сотрудников, которых мы приняли в штат, — 25 человек. Из них восемь высококлассных врачей, кардиологи, неврологи. Уже получено санитарно-эпидемиологическое заключение, как только придет медицинская лицензия, сосудистый центр начнет работу», — рассказала Ирина Ларионова.

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