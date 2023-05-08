Подмосковье 08 мая 2023, 01:30 Отделение функциональной и УЗИ-диагностики открылось в больнице в Мытищах

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В больнице в Мытищах открылось отделение функциональной и УЗИ-диагностики. С начала года в медучреждение трудоустроилось более 70 врачей, однако после ее расширения на работу приняли еще четырех специалистов ультразвуковой диагностики. Возглавил новое отделение опытный доктор Еган Еганов.

«В новом подразделении два направления: амбулаторно-поликлиническое и стационарное. В отделениях стационара, региональном сосудистом центре работа уже выстроена: врачи ультразвуковой и функциональной диагностики работают в круглосуточном режиме. Работа налажена», — сообщил Еганов.

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Ранее жители округа жаловались на недостаток врачей УЗИ-диагностики. Именно поэтому руководство больницы решило расширить ее.

«Такая модернизация была необходима, чтобы централизовать специалистов в единое отделение, грамотно составлять график работы кабинетов и перераспределять нагрузку. Пациенты уже в ближайшее время увидят изменения», — рассказал заместитель главврача по медицинской части Александр Павлов.

По его словам, специалистов больницы могут направлять в те поликлиники, где наиболее остро ощущается вопрос с доступностью на медицинские исследования. Также руководство прорабатывает вопрос с очередями на обследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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