Отделение ЭКО и криопереноса откроют в перинатальном центре Наро-Фоминска в декабре

Врачи перинатального центра Наро-Фоминского городского округа помогут забеременеть женщинам с рядом медицинских показаний. Для этого в медицинском учреждении появится специальное отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

Речь идет об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) и криопереносе. Это новая технология. Она предусматривает перенос полученных ранее при процедуре ЭКО эмбрионов, которых замораживают.

Для открытия отделения уже закупили современное оборудование и укомплектовали штат специалистов. Отделение выдали лицензию на проведение медицинской деятельности. Открытие запланировано на декабрь.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова напомнила, что в каждом перинатальном центре региона работают специальные кабинеты с репродуктологами, которые консультируют и направляют на исследования пары, у которых не получается завести ребенка.

«Процедуры ЭКО и криопереноса сейчас проводят в НИИ акушерства и гинекологии и Московском областном перинатальном центре. До конца года начнем применять репродуктивные технологии и в Наро-Фоминском перинатальном центре», — добавила министр.

В Московской области процедуру ЭКО и криопереноса проводят по системе обязательного медицинского страхования с 2013 года. То есть будущим родителям не нужно дополнительно ничего платить. С помощью современных технологий в Московской области за это время родились 13 699 детей, в том числе более 900 младенцев только в этом году.