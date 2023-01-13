Подмосковье 13 января 2023, 19:28 Отделение «Движения первых» заработало в школе Мытищ

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На базе школы № 6 в Мытищах запустили первичное отделение российской детской организации «Движение первых». Пока это единственное подразделение в Московской области. Стать его участниками могут дети от шести лет.

«Впереди большая работа по открытию ячеек и в других школах. Мы уже отмечаем высокую активность от наших ребят, многие хотят вступить в движение», — сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

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Отметим, «Движение первых» — это молодежное движение в России, которое существует с 18 декабря прошлого года. Оно объединяет активных и амбициозных детей по всей стране и является современной альтернативой пионерии.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил школу в Павловском Посаде. Глава региона ответил на вопрос одного из учеников, как стать губернатором.

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