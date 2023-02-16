Подмосковье 16 февраля 2023, 17:04 Отделение «Движения первых» открылось в школе №2 в Лосино-Петровском

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Отделение «Движения первых» открылось в школе № 2 в Лосино-Петровском. В молодежную организацию вступили 170 учеников школы — юнармейцы, члены отрядов «Юный эколог», «ЮИД» «Дружины юных пожарных» и «Орлята России».

На торжественном мероприятии ребята произнесли клятву верности. Присоединиться к движению ребят мотивирует желание сделать что-то вместе с командой — можно создать волонтерский отряд и помогать нуждающимся, придумать стартап и начать свое дело, а можно просто найти друзей по интересам.

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«Всегда должна быть какая-то объединяющая сила. Что-то, что будет двигать детей вперед, чтобы <…> у них были ориентиры. И когда есть уже группа детей, которые проявляют себя, которые что-то делают, которые хотят чего-то достичь, <…> к этому всегда хочется присоединиться», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 2 Марина Бадикова.

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Общественно-государственная детско-молодежная организация «Российское движение детей и молодежи» образована по распоряжению президента России Владимира Путина в июле 2022 года. Новое движение создается благодаря инициативе самих школьников. Оно станет интересным и современным пространством для детей и подростков.

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