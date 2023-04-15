Подмосковье 15 апреля 2023, 12:40 Отделение «Движения первых» открыли в школе № 1 во Фрязине

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Торжественное открытие первичного отделения «Движения первых» состоялось в школе № 1 города Фрязино. Объединившись, ребята смогут реализовывать свои проекты и принимать участие в общественных инициативах.

«Я сама когда-то работала вожатой. Когда мы узнали о всероссийском движении школьников, мы решили, что обязательно должны быть в этом объединении», — говорит советник директора школы № 1 по воспитательной работе Наталья Малеева.

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В «Движение первых» уже вступили более 100 учащихся. Ребята разбились на команды и представили свои презентации, рассказали о планах и идеях.

«Открытие отделения — одно из самых важных событий в рамках патриотического воспитания школьников. Считаю, что нет ничего важнее воспитания патриотов нашей страны», — сказала на мероприятии начальник управления образования администрации городского округа Фрязино Нэлля Ващенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 20 новых школ и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю.

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