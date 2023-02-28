Подмосковье 28 февраля 2023, 21:12 Отделение «Движения первых» открыли в Рузе

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В Рузе на базе Молодежного центра состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Инициаторами открытия первичного отделения в округе выступили школьники.

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Одним из главных инициаторов открытия отделения стал волонтер Илья Козлов.

«Могу сказать, что очень рад этому событию. Все началось с того, что я поехал в лагерь „Артек“. Там познакомился с ребятами из проекта „Большая перемена“, ставшего одним из организаторов „Движения первых“. У этого движения есть свои законы, свои правила и своя миссия. Надеюсь, что теперь у нас будет еще больше интересных мероприятий благодаря Российскому движению молодежи», — сказал Илья Козлов.

В церемонии открытия отделения приняли участие заместитель главы администрации Армен Шахбабян, заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике округа Елена Табанакова.

«Проект еще больше сплотит волонтеров, юнармейцев, экологов и просто ребят, которым не безразличен их родной Рузский округ», — сказала директор Молодежного центра Татьяна Лысенко.

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