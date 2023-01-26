Подмосковье 26 января 2023, 10:41 Отделение «Движение Первых» открыли для реализации творческих идей молодежи в Красногорске Фото: Константин Семенец.

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Первое отделение Российского движения детей и молодежи появилось в Молодежном центре Красногорска. Торжественное открытие состоялось 25 января, в День студенчества.

«Мы открываем первое в Подмосковье отделение регионального движения детей и молодежи. И здорово, что это происходит именно в Молодежном центре в Красногорске, где так много классных, талантливых ребят», — сказала на открытии министр информации и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

С открытием отделения молодые люди получат дополнительную возможность реализовывать творческие идеи, общаться и принимать участие в важных социальных акциях. Например, в молодежном центре регулярно проходит сбор гуманитарной помощи для тех, кто исполняет государственный долг в зоне СВО.

На церемонию открытия приехали ребята из разных вузов и колледжей, а также школьники. Некоторые из них уже реализовывают свои проекты в рамках Российского движения детей и молодежи.

Так, ученик 10-го класса Никита Левашов из Красногорска представил разработку «Цифровая остановка», победившую в нескольких конкурсах.

«Это цифровой сервис в виде QR-кодов. Наведя на него камеру, человек сможет познакомиться с местом, где расположен данный остановочный павильон», — рассказал Никита. Задача разработчика — познакомить пассажиров, ожидающих транспорт, с историей Красногорска и его уникальными особенностями.

Десятиклассница Виктория Королева тоже работает над изучением родного города и рассказала о проекте «Азбука Красногорья».

«Это книга для детей по краеведению. В 2021 году было выпущено две тысячи экземпляров, в 2022-м — уже шесть тысяч. Это подарочная коллекция», — говорит девушка. Все иллюстрации для издания сделали ребята из ее школы. Работали командой.

Юные журналисты снимают видеоролики, рассказывают истории местных жителей.

«У нас небольшой краеведческий проект. В видеороликах мы рассказываем обо всех улицах, которые названы в честь выдающихся красногорцев, героев Великой Отечественной войны», — рассказала сотрудница Молодежного центра Красногорска Ольга Разумная.

На церемонии открытия отделения присутствовал глава Красногорска Дмитрий Волоков. Он предложил назвать одну из улиц города Волонтерской, и ребята активно поддержали эту идею.

Российское движение детей и молодежи создано по инициативе школьников 20 июля 2022 года. Президент Владимир Путин не только поддержал идею, но и согласился возглавить наблюдательный совет проекта. Присоединиться к движению могут дети от шести лет.

«Школьные объединения были и раньше, но ребятам не хватало более старших наставников, студентов. Школьникам нужны были те ориентиры, которые они могли бы им дать», — отметил председатель регионального отделения Российского движения детей и молодежи Юрий Макеев.

В будущем первичные отделения «Движения Первых» будут созданы в каждом образовательном учреждении Подмосковья и на базе всех молодежных центров региона.

На этой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился в Балашихе со школьниками, чьи папы сейчас находятся в зоне СВО. Глава региона поговорил с ребятами на интересовавшие их темы и отметил, что дети растут самыми настоящими патриотами.