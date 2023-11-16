Подмосковье 16 ноября 2023, 23:57 Отделение для подопечных с ОВЗ старше 18 лет открыли в реабилитационном центре Электрогорска Телеканал «360»

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Новую практику по реабилитации ввели в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Павлово-Посадский» в Электрогорске. В новом отделении работают с ребятами с ОВЗ старше 18 лет. С ними поют, делают зарядку, проводят спортивные игры и развивают мелкую моторику.

Многие занятия проводят в игровой форме. Так подопечные легче усваивают материал, а сотрудники находят индивидуальный подход.

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«Оказалось, что мы не дорабатывали этот вопрос, <…> что им (воспитанникам центра — прим.ред.) нужны эти занятия по досуговой деятельности для разнообразия, чтобы они вышли из своих квартир, чтобы они могли чем-то заниматься, чтобы у них была какая-то разнообразная жизнь», — рассказала замдиректора центра Лариса Ханова.

Недавно ребят возили на экскурсию в центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». Здесь создали военный городок 40-х. Воспитанники центра изучили макеты техники, оружия, формы и одежду тех лет.

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