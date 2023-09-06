Подмосковье 06 сентября 2023, 12:28 Отделение для пациентов с деструктивными заболеваниями легких появилось в больнице в Сергиевом Посаде Пресс-служба Минздрава МО

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В больнице в Сергиевом Посаде появилось отделение, в котором начали оказывать хирургическую помощь пациентам с деструктивными заболеваниями легких. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«В новом отделении планируется проведение плановых хирургических вмешательств, таких как видеоторакоскопическая биопсия образований легких, лимфатических узлов средостения и других операций. В экстренном порядке в отделение также будут поступать пациенты с травмами органов грудной клетки и ребер, возникшими при ДТП или падении с высоты», — заявил руководитель хирургической службы больницы Александр Теляшов.

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В отделении есть все необходимое оборудование. Его разместили на базе прежнего хирургического отделения № 3.

Хирурги уже провели первую процедуру — видеоторакоскопию. Процедура понадобилась пациенту со спонтанным пневмотораксом. Специалисты ввели через небольшой прокол оптическую систему. Через экран они просмотрели легкие.

«При помощи такой методики мы можем также видеть изменения в легких у курильщиков, так называемый антракоз. Некоторые после увиденного бросают курить», — подытожил доктор.

Подобные вмешательства оказывают бесплатно — по полису ОМС.

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