Первое отделение для лечения детей с заболеваниями крови открыли в Подмосковье

Первое в регионе детское гематологическое отделение начало работать в Одинцовской областной больнице. Там будут лечить детей с заболеваниями крови. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранение Подмосковья.

Новое отделение работает на базе многопрофильного детского стационара на бульваре Любы Новоселовой.

«Это первое детское гематологическое отделение в Подмосковье. В нем будут проходить лечение маленькие пациенты с различными заболеваниями крови, в том числе с нарушением свертываемости крови — гемофилией, болезнью Виллебранда, а также анемией, геморрагическим васкулитом и другими болезнями. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, позволяющим на высоком уровне проводить диагностику и лечение заболеваний», — пояснила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что в отделении работают квалифицированные медицинские специалисты.

Отделение рассчитано на одновременное пребывание там 30 детей со всего региона. Для тяжелых пациентов оборудовали палату интенсивной терапии. В отделении работают три врача-гематолога. На лечение в детское гематологическое отделение в Одинцове можно попасть по направлению педиатра в любой поликлинике региона.