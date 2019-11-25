Отделение детской гематологии откроется в Одинцовской больнице. Оно станет первым в Подмосковье

Отделение детской гематологии на 30 коек появится в Одинцовской областной больнице. Туда будут направляться маленькие пациенты с отклонениями в анализах крови. Кроме того, на базе отделения заработает блок интенсивной терапии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первое в Московской области отделение детской гематологии откроется в Одинцовском городском округе по предписанию Росздравнадзора.

«Нашу больницу выбрали не случайно, — подчеркнул главный врач Игорь Колтунов. — У нас есть высококвалифицированные кадры, которые могут оказывать всю необходимую помощь по этому профилю».

По словам главврача Одинцовской областной больницы, детское отделение гематологии будет расположено в педиатрическом корпусе на бульваре Любы Новоселовой. «Необходимое оборудование планируем установить там до 15 декабря», — добавил Игорь Колтунов.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Каталки и противопролежневые матрасы уже приобретены, идет закупка современного оборудования. Также у жителей муниципалитета появится возможность сделать суточный ЭЭГ-мониторинг. Начнет прием невролог, в том числе специализирующийся на эпилепсии.

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Председатель одинцовского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ксения Махнач признается: появления новых направлений в медицине они ждали давно.

«У нас наконец-то появится детская реанимация, ряд профильных специалистов. Нам еще необходим клинический психолог. Очень необходим! Любому ребенку, которому нужно заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии), или который получает инвалидность первично или вторично, необходимо проходить именно клинического психолога. Он есть только в Москве», — рассказала Ксения Махнач.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Увеличить профили, по которым жители городского округа могут получить медицинскую помощь, стало возможным благодаря слиянию нескольких учреждений — ЦРБ, звенигородской больницы и районных больниц № 2 и 3 в областную одинцовскую больницу. Поэтому сейчас вопрос № 1 в повестке главного врача и его заместителей — закупка необходимого оборудования.

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«У нас возникает вопрос дооснащения медицинским оборудованием, в том числе сосудистого центра, центра инсульта. Перечень необходимого оборудования был подготовлен в начале лета этого года. Он прошел ряд комиссий и экспертиз. Параллельно под создание этих новых структур нам надо было высвободить площади», — уточнил главный врач Одинцовской ЦРБ Игорь Колтунов.

Он пояснил, что за счет оптимизации существующего лечебного процесса, гинекологическое отделение переехало в роддом. «Мы освободили 700 квадратных метров площадей в старом корпусе, которые уже сегодня готовы к началу ремонтных работ для подготовки к установке оборудования сосудистого центра», — заявил главный врач.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

На закупку оборудования для сосудистого центра и центра нейрохирургии выделено около 270 миллионов рублей из областного бюджета. Контракт уже подписан, техника приобретена. Параллельно с оснащением новых подразделений больницы запланирован капитальный ремонт в хирургическом и терапевтическом корпусах, а также замена вентиляции в роддоме и подводка кислорода в инфекционном и детском отделениях.

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Ранее для оптимизации лечебного процесса в одинцовской больнице были разведены потоки пациентов. Теперь в педиатрическом корпусе на бульваре Любы Новоселовой ведет круглосуточный прием педиатр. При необходимости можно сделать анализ крови, УЗИ.

Маленьких пациентов с подозрением на инфекционное заболевание в любой момент примут в профильном отделении на Красногорском шоссе. А с травмами следует обращаться в хирургический корпус, расположенный на улице Маршала Бирюзова в Одинцове.