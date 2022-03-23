23 марта 2022, 14:45
Отделение челюстно-лицевой хирургии появилось в больнице Ивантеевки
Новое отделение челюстно-лицевой хирургии заработало в Ивантеевской больнице. Там примут пациентов с травмами и воспалениями.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в отделении установили современную технику.
К работе привлекли высококвалифицированных сотрудников. Врачи уже принимают первых пациентов.
Пациенты будут получать всю необходимую медицинскую помощь по профилю в рамках ОМС
Светлана Стригункова.
Ранее стало известно, что 617,5 миллиона рублей вложили в замену лифтов в медицинских центрах Подмосковья с начала прошлого года.
Поликлиники Подмосковья уже вернулись к плановой помощи. Губернатор Андрей Воробьев сообщал о спаде заболеваемости COVID-19.