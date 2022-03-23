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    23 марта 2022, 14:45

    Отделение челюстно-лицевой хирургии появилось в больнице Ивантеевки

    Анастасия Аброськина

    Новое отделение челюстно-лицевой хирургии заработало в Ивантеевской больнице. Там примут пациентов с травмами и воспалениями.

    Отделение челюстно-лицевой хирургии появилось в больнице Ивантеевки | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, в отделении установили современную технику.

    К работе привлекли высококвалифицированных сотрудников. Врачи уже принимают первых пациентов.

    Пациенты будут получать всю необходимую медицинскую помощь по профилю в рамках ОМС

    Светлана Стригункова.

    Отделение челюстно-лицевой хирургии появилось в больнице Ивантеевки | Изображение 2

    Ранее стало известно, что 617,5 миллиона рублей вложили в замену лифтов в медицинских центрах Подмосковья с начала прошлого года.

    Поликлиники Подмосковья уже вернулись к плановой помощи. Губернатор Андрей Воробьев сообщал о спаде заболеваемости COVID-19.