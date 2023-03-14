Подмосковье 14 марта 2023, 16:16 Отделение амбулаторной эндоскопии открыли в больнице в Воскресенске

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Отделение амбулаторной эндоскопии открылось в Воскресенске на базе поликлиники № 1. В нем будут проводить гастроскопию, колоноскопию и бронхоскопию.

Главврач больницы Юрий Райхман рассказал, что раньше пациенты должны были обращаться в стационар для прохождения исследований. Из-за этого смешивались потоки пациентов и снижалась доступность диагностики.

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«Теперь же самые востребованные виды эндоскопических исследований можно сделать у нас в поликлинике. Отделение оснащено тремя видеоэндоскопическими стойками на сумму свыше 30 миллионов рублей, установлена новая медицинская мебель и оборудование. В день планируется проводить до 20 исследований», — добавил он.

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Для открытия отделения в больнице провели ремонт и перепланировку, а часть специалистов перевели на другой этаж. Пациентов будут принимать три врача-эндоскописта, пройти исследование можно будет под седацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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