Подмосковье 08 февраля 2023, 12:05 Отдел загса в Рузе напомнил правила внесения данных об отце в свидетельство о рождении

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Зачастую при регистрации рождения ребенка у матери нет возможности предоставить оригинал паспорта отца, имеется только ксерокопия. Жителям Рузского округа разъяснили, как действовать в подобных случаях.

Согласно статье 17 Закона № 143-ФЗ от 15 ноября 1997 года, сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении на основании документов, указанных в статье 14 закона, а сведения об отце — на основании свидетельства о заключении брака родителей.

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Отдел загса в Рузе пояснил, что в случае отсутствия при регистрации рождения паспорта отца ребенка указанные сведения в запись акта о рождении не будут внесены. В дальнейшем их можно будет дополнить, если отец обратится в орган загс.

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