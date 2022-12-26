Подмосковье 26 декабря 2022, 13:08 Отдел ЗАГС Солнечногорска рассказал, как заключить брак с иностранцем

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В ЗАГС Солнечногорска напомнили правила заключения брака с иностранцами. По словам ведомства, число таких союзов в последние годы значительно увеличилось.

По закону, для заключения брака с иностранцем, необходимо подать заявление в любой ЗАГС России, при этом нужно предоставить документ из посольства, подтверждающий, что гражданин не состоит в других официальных отношениях и не имеет препятствия к заключению союза. Если ранее иностранец состоял в браке, то он должен предоставить документ, подтверждающий его прекращение.

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Подробнее о процедуре можно узнать на горячей линии ЗАГС региона по телефону 8(496)2-63-15-59.

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