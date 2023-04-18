Подмосковье 18 апреля 2023, 17:14 Отдел контроля ГУСТ в Подмосковье обработал более тысячи заявок с начала апреля ГУСТ МО

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Отдел контроля подмосковного ГУСТ принимает обращения жителей о дефектах в содержании дворов и общественных пространств. Так, с начала апреля сотрудники обработали свыше 1,3 тысячи заявок.

«Граждане направляли сообщения с помощью формы на сайте ведомства, писали письма на электронную почту, а также звонили на горячую линию. Чаще всего вопросы касались некачественной уборки мусора — об этом жители сообщили нам 392 раза», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Другими популярными обращениями стали: ямы на месте работ с инженерными системами домов и ненадлежащее состояние контейнерных площадок. Весной жители часто направляли заявки по поводу озеленения территорий. В управление обращались с вопросами и предложениями по уходу за газонами и зелеными насаждениями во дворах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что более 240 общественных мест Подмосковья попали на всероссийское голосование по благоустройству в этом году. Их отобрали с учетом пожеланий жителей.