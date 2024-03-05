Подмосковье 05 марта 2024, 15:41 Отчетный концерт танцевальной школы «Каскад» прошел в Балашихе Телеканал «360»

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Большой отчетный концерт танцевальной школы «Каскад» прошел во дворце культуры «Балашиха». На мероприятии выступили около 600 человек в составе 40 команд.

Отчетный концерт — важное событие для воспитанников танцевальной школы. Аттестация проходит три раза в год. Команды показывают свое мастерство, а жюри ставит оценки. После ребята разбирают с преподавателями итоги своих выступлений.

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«По итогу каждый участник получает диплом с проставленным количеством баллов, которые помогают детям двигаться дальше, подниматься на новую ступень развития. Лучшие получают предложения руководителей и участвуют в престижных конкурсах», — рассказал руководитель школы танцев «Каскад» Александр Беспалов.

Танцевальная школа «Каскад» в следующем году отметит юбилей — 55 лет. Основал ее заслуженный работник культуры России, хореограф, педагог и балетмейстер Александр Стребков. Воспитанники школы регулярно участвуют в крупных танцевальных соревнованиях страны.

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