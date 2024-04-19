Подмосковье 19 апреля 2024, 15:51 Отчетный концерт школы искусств № 3 прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Во дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске состоялся отчетный концерт детской школы искусств № 3. Солисты и творческие коллективы детской школы представили разнообразные номера и творческие программы.

На сцене выступили ансамбль русских народных инструментов «Импульс», оркестр баянистов-аккордеонистов и трио баянистов, ансамбль гитаристов «Экспромт». Зрителей также порадовали хоры учащихся разных возрастных категорий, фольклорный ансамбль «Ирей», дуэт домристов, ансамбли эстрадно-спортивного танца «Эврика», а также выдающиеся солисты школы.

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Начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина поздравила присутствующих с успешным завершением учебного года и наградила учащихся за их талант и стремление к искусству. Ученики, достигшие выдающихся результатов в учебе и на конкурсах различного уровня, получили заслуженные награды и похвалу за свои достижения.

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