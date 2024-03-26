Подмосковье 26 марта 2024, 17:53 Отчетный концерт пройдет в детской школе искусств в Бронницах 29 марта Пресс-служба администрации г. о. Бронницы

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Воспитанники детской школы искусств выступят на отчетном концерте «В семейном кругу» 29 марта. Мероприятие начнется в 17:00.

На концерте подведут итоги работы учреждения за весь год. Свое мастерство продемонстрируют учащиеся всех отделений школы искусств: фортепиано, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, скрипка, вокал и других направлений.

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В концертной программе также предусмотрено выступление несколько семейных ансамблей, состоящих из преподавателей и учащихся школы.

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