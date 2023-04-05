Подмосковье 05 апреля 2023, 10:23 Отчетный концерт детской школы искусств прошел в Бронницах

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Отчетный концерт детской школы искусств прошел в Бронницах. Более 200 ребят представили на сцене 30 музыкальных номеров.

Участие в концерте приняли воспитанники классов фортепиано, народных инструментов, духовых и ударных инструментов, а также вокально-хорового отделения и отделения «Мир искусств».

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«Ежегодно наша замечательная школа искусств дает отчетный концерт. <…> Этот концерт всегда собирает огромный зал. Все жители нашего города спешат, чтобы увидеть своих детей, внуков и просто замечательных, талантливых детей нашего города», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Бронницы Наталья Меньшикова.

Учебный год еще не закончился, поэтому в школе сейчас идет подготовка к областным международным конкурсам. Заслуженную награду уже получила 10-летняя Елизавета Грачева. Недавно девочка стала лауреатом ХIII Московского международного конкурса юных музыкантов «Волшебная лира». Она уже два года занимается народными танцами, вокалом и фортепиано.

«Я вообще не обращала внимания на зрителей, я уже привыкла к сцене <…>. Готовилась я очень быстро, потому что у меня с этой песней все хорошо очень получается. Мне очень нравится, что у меня есть мой концертмейстер, который всегда поддержит, и преподаватель», — поделилась ученица Бронницкой детской школы искусств Елизавета Грачева.

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