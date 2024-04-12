Подмосковье 12 апреля 2024, 17:25 Отчетный концерт детской школы искусств «Элегия» прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Отчетный концерт детской школы искусств «Элегия» состоялся во Дворце культуры «Химик». На нем выступили учащиеся музыкально-исполнительского, театрального, хореографического отделений.

Свои творческие номера показали на сцене хоры средних и старших классов, камерный оркестр и оркестр русских народных инструментов, а также различные ансамбли, которые ранее представляли учебное заведение на конкурсах разного уровня. Также в фойе организовали выставку художественных работ студентов отделения изобразительного искусства.

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Начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина поздравила всех участников и наградила похвальными листами «За стремление к постижению искусств и успехи в творчестве».

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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