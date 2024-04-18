Подмосковье 18 апреля 2024, 17:34 Отчетные концерты детских школ искусств прошли в Воскресенске Отчетный концерт детских школ искусств прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске прошли отчетные концерты детской музыкальной школы № 2 и детской школы искусств «Лира». Ребята выступили на сцене Дома культуры «Гармония» и во Дворце культуры «Химик».

Со сцены «Гармонии» прозвучали произведения разнообразных стилей и жанров в исполнении учеников музыкальной школы № 2. Блестящие выступления хоров «Подмосковье», «Радуга», «Росинка», «Вдохновение», а также трио домристов, ансамбля скрипачей «Виолина», инструментального ансамбля «Экспромт», ансамбля гитаристов и многих других коллективов и солистов оставили незабываемые впечатления у зрителей.

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Не осталось без внимания и выступление воспитанников детской школы искусств «Лира». Открытие концерта коллективом классического танца «Аллегро» и ансамблем современного танца «Магия танца» задало высокий темп мероприятию. Программа концерта была насыщена как классическими, так и народными музыкальными произведениями. Выступления ансамбля русских народных инструментов «Радуга» и оркестра баянистов-аккордеонистов «Аккорд» стали ярким финалом вечера.

На обоих концертах отметили учащиеся, достигших особенно высоких результатов в обучении и творчестве. Награды за стремление к постижению искусств и успехи в творческом развитии стали признанием их усилий и таланта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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