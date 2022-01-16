Отборочный турнир на первенство ЦФО по греко-римской борьбе прошел в Луховицах

В Луховицах прошел отборочный турнир по греко-римской борьбе. В нем участвовали 150 спортсменов со всего Подмосковья. Схватки были зрелищными и эффектными, ведь каждый поединок — это демонстрация характера, воли и амбиций. Спортсмены боролись за путевку на первенство ЦФО, которое пройдет уже в следующие выходные в Рязани.

Борец из Луховиц Руслан Козлов в свои 16 лет уже завоевал золото Центрального федерального округа и бронзу Кубка России. Сегодня юноша приехал за новой победой. Первая схватка прошла успешно — техника не подвела.

«Наталкивать, навязывать свою борьбу и после этого уже побеждать», — поделился своим секретом успеха спортсмен. А главная мечта Руслана Козлова — выиграть Олимпийские игры.

Каждый спортсмен в среднем проводит по пять схваток за турнир. Победитель получит путевку на первенство Центрального федерального округа.

«Федерация греко-римской борьбы Московской области попросила нас, и мы пошли навстречу. С большим удовольствием организовали эти соревнования, и буквально через неделю победители этого турнира уже будут бороться на первенстве ЦФО. Очень надеюсь, что и наши луховичане традиционно выступят достойно. Для нас это один из главенствующих видов спорта», — рассказал Сергей Тимохин, глава городского округа Луховицы.

Турнир посвящен памяти тренеров Льва Карточинского и Венедикта Чекалина. Они основали школу греко-римской борьбы в Луховицах и посвятили свои жизни воспитанию спортсменов, которые теперь являются гордостью городского округа.

В соревнованиях участвуют 150 спортсменов со всего Подмосковья. Алексей Каленов из Воскресенска занимается греко-римской борьбой 10 лет и готов побороться за путевку на первенство ЦФО. Спортсмен рассказал, как готовился к соревнованиям.

«В Воскресенске двойные тренировки. Стоял с пацанами постарше, отрабатывал, боролись. Сегодня приехал победить. Только за победой. В планах выиграть первенство России и поехать на Европу и на мир», — поделился Алексей Каленов.

В турнире разыграли 12 комплектов наград. Кроме возможности участвовать в первенстве Центрального федерального округа, победители получают кубки и медали.