«Это истинное искусство». Отборочный турнир для сборной страны по сумо прошел в Чехове

В Чехове прошли отборочные состязания по сумо для сборной страны, которая представит Россию на предстоящем чемпионате Европы. Три соревновательных дня включили в себя не только взрослый чемпионат страны по сумо, но и состязания среди юниоров до 24 лет. В командном зачете первое место заняли сумоисты из Москвы.

Все команды гедзе — судьи поединка — звучат на японском. Схватки в сумо — скоротечные: иногда достаточно и 10 секунд, чтобы выявить победителя. Такая динамика и энергичность привлекает в сумо все больше поклонников. Многие приходят в японскую борьбу из других видов единоборств. Дмитрий Беченов из Владикавказа в прошлом году перешел в сумо из вольной борьбы, которая невероятно популярна в Северной Осетии. Дохе — арена для схваток — подмосковного Чехова стала для Дмитрия счастливой — он стал чемпионом в абсолютной весовой категории.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень рад, что тренер записал меня в абсолютную весовую категорию, он даже не спросил меня, сразу предупредил — ты борешься в абсолютке. Я говорю, конечно, отказа нет: как вы решили, так я и буду бороться. И я проиграл в категории до 92 кг, и вот у меня шанс отыграться — я настроился и выиграл, и оправдал надежды всех», — делится чемпион России по сумо в абсолютной весовой категории Дмитрий Беченов.

Источник фото: телеканал «360»

Правила сумо предельно просты: побеждает тот, кто вытолкнул соперника за круг, либо вынудил противника коснуться ковра любой частью тела, кроме ступни.

Источник фото: телеканал «360»

Все более популярным сумо становится и среди представительниц «слабого» пола. Екатерина Алексеева из сборной Москвы не считает сумо «неженским» видом борьбы, в древней японской борьбе ее привлекает бескопромиссность и непредсказуемость исходов поединков. В чеховском Дворце спорта «Олимпийский» Екатерина стала трехкратной чемпионкой России.

«Считаю, что это — истинное искусство, боевое искусство. Потому что это очень быстро и динамично, быстрые броски… Ситуации иногда такие, что непонятно вообще: кто выиграл, кто первый заступил. Ты можешь быть очень хорошо готов, но может не повезти», — делится 3-кратная чемпионка России по сумо Екатерина Алексеева.

Источник фото: телеканал «360»

За три дня соревнований прошли состязания среди взрослых, а также среди юниоров до 24 лет. В командном зачете первенствовали сумотори из Москвы, на втором месте — спортсмены из Республики Тыва, на третьем — представители Нижегородской области.

Источник фото: телеканал «360»

К сожалению, подмосковным сумоистам на домашнем чемпионате удача не улыбнулась, но с появлением в Чехове одной из точек развития борьбы сумо можно рассчитывать на то, что успехи обязательно будут.

Источник фото: телеканал «360»

«Чехов исторически был спортивным городом, в свое время считался спортивной столицей Подмосковья. Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы вернуть это почетное звание. Мы готовы проводить соревнования различного уровня: федерального и международного. Инфраструктура у нас сейчас для этого уже имеется, и вот эти сегодняшние соревнования — первенство России по сумо — сами за себя говорят, что мы к таким соревнованиям готовы», — отметил глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

Источник фото: телеканал «360»

Победителям состоявшегося чемпионата и первенства страны уже совсем скоро — с 16 по 20 апреля — предстоит бороться за честь России на чемпионате Европы в Баку.