Подмосковье 17 апреля 2023, 03:30 Отборочный тур конкурса «Звездный голос» состоялся в Звездном городке

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Отборочный тур второго вокального конкурса «Звездный голос» прошел в Звездном городке. В квалификации приняли участие 21 исполнитель из семи городских округов Подмосковья.

«Для меня это значит бесценный сценический опыт, новые знакомства, новые друзья, начало новых совместных проектов», — поделилась вокалистка Анна Караванова.

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Участники представили судейской комиссии по две композиции на темы «Женщина и весна» и «Космос». Все вокалисты продемонстрировали высокий уровень пения. Диана Ахмед участвует в конкурсе второй раз. В прошлом году девушка заняла второе место в финале, и сейчас исполнительница намерена победить.

«Готовлюсь и морально, и постоянно тренировки. На самом деле, песни идут от души», — рассказала певица.

По словам члена жюри конкурса Валентины Васильевой, судьи оценивают не только вокальные данные, репертуар и внешний вид, но и подход к исполнению, передаваемые чувства и эмоции.

Организатор «Звездного голоса» Оксана Попович рассказала, что в создании проекта принимали участие члены молодежного парламента и сектора Дома космонавтов. Все участники перед выступлениями посещают местный музей.

«Для ребят это не только возможность показать свой талант, но и конечно же побывать в легендарном Звездном городке, откуда брали старт многие известные артисты», — отметил глава округа Евгений Баришевский.

Лучшие вокалисты по итогам отборочного тура выступят в финале конкурса, который состоится 13 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что места отдыха вокруг Первого озера в Звездном городке будут благоустроены в этом году.