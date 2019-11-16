Отборочный фестиваль по брейк-дансу провели в Красноармейске

Больше 120 человек собрал на одной сцене региональный отборочный фестиваль по брейк-дансу в Красноармейске.

Источник фото: телеканал «360»

Участники соревновались в шести возрастных категориях от пяти до 17 лет. Кстати, некоторые из них — продолжатели дела отцов.

«Мне нравится брейк-данс как танец. Я получаю от него много удовольствия. Родители меня поддерживают. Отец сам танцевал хип-хоп», — рассказал Алексей Земьянов, участник турнира.

Родители танцоров сидели в зале, болели за участников. Многие говорят, что в их молодости такими танцами заниматься было нельзя, поэтому они рады, что их дети танцуют и живут своим увлечением.

Сейчас в России даже есть олимпийская юношеская сборная по брейку, так что это спортивная дисциплина, такая же как и бальные танцы. Даже критерии оценки схожие. Чистота технического исполнения, творческая задумка танцора-спортсмена.

Источник фото: телеканал «360»

При отборе каждому участнику давали 40 секунд, чтобы показать все, на что он способен.

Многие использовали свое время выступления для того, чтобы развлечься, а других участников считали не столько соперниками, сколько людьми, у которых можно научиться паре новых элементов.

Шестерых сильнейших, по одному в каждой категории, мы увидим весной 2020 года на международном этапе «Битвы стилей».