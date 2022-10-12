Отборочный этап всероссийского конкурса социальных проектов стартовал в Подмосковье | 360°

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Отборочный этап всероссийского конкурса социальных проектов стартовал в Подмосковье

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Отборочный этап всероссийского конкурса социальных проектов стартовал в Подмосковье. Заявки будут принимать до конца месяца, рассказали в Мининвесте региона.

В регионе работают свыше 780 социальных предпринимателей, рассказала глава Мининвеста, зампред правительства региона Екатерина Зиновьева. Она отметила, что Подмосковье активно поддерживает такие проекты субсидиями и грантами. Так, бизнес может компенсировать до 85% затрат на аренду, ремонт и оплату коммунальных услуг.

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«Также соцпредприниматели Подмосковья могут получить гранты размером от 100 до 500 тысяч рублей, которые позволят компенсировать до 75% запланированных затрат», — добавила глава министерства.

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В конкурсе могут принять участие предприниматели и НКО, работающие в социальной сфере. В ходе регионального этапа жюри оценят их проекты и выберут тех, кто представит регион на федеральном уровне.

Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье заняло больше всего первых мест в рейтинге лучших экспортеров из ЦФО. Он напомнил, что в регионе работает около пяти тысяч предприятий, ориентированных на экспорт.

Поддержка предпринимателей в Московской области

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