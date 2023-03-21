21 марта 2023, 16:41
Отборочный этап всероссийского конкурса педагогов колледжей начнется в Подмосковье 25 марта
Отборочный этап всероссийского конкурса «Мастер года» среди педагогов колледжей начнется в Подмосковье 25 марта. Заявки на участие будут принимать до 5 апреля.
Конкурс пройдет в три этапа: отборочный, региональный и финальный. В нем смогут поучаствовать мастера производственного обучения, преподаватели и другие педагоги.
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На региональном этапе конкурсанты презентуют свою практику подготовки студентов в формате видеоролика и проведут мастер-классы. Победитель представит Подмосковье на федеральном уровне.
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Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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