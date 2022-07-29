Отборочный этап турнира «Самый сильный на селе» пройдет в Балашихе 30 августа

Отборочный этап всероссийского турнира «Самый сильный на селе» состоится в Балашихе в эти выходные. Мужчины будут состязаться в силовом экстриме 30 августа.

Участниками соревнований могут стать жители сельской местности или работники ферм старше 18 лет, рассказал первый замминистра Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Программа мероприятия очень насыщенная — помимо соревнований, запланированы показательные выступления представителей Федерации силового экстрима, также будем активно вовлекать зрителей», — добавил он.

Отборочные этапы пройдут в 35 регионах России, а финал состоится в сентябре. Мероприятие проведут при поддержке Минсельхозпрода области и Федерации силового экстрима по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Источник фото: телеканал «360»

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