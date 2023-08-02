Подмосковье 02 августа 2023, 13:44 Отборочный этап перед финалом Кубка губернатора по голболу прошел в Подмосковье Андрюхина Мария

Читать 360tv в

Подольск занял второе место в финале Кубка губернатора по голболу среди спортсменов с ограниченными возможностями по зрению. Турнир состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье» в Подольске.

Кубок губернатора по голболу прошел в Подмосковье впервые. Финальные соревнования состоятся в Щелкове, где Королев сыграет с Мытищами, а Подольск — с Одинцовым.

Реклама

Игра проходит на волейбольной площадке. В одной команде играют три человека. Все участники находятся в светонепроницаемых очках и играют с мячом, внутри которого находятся колокольчики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».