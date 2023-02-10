Подмосковье 10 февраля 2023, 12:13 Отборочный этап конкурса «Мастер мюзикла» в Подмосковье начнется 13 февраля

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Четвертый подмосковный фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла» стартует в Красногорске. С 13 февраля начинаются онлайн-прослушивания участников.

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Администрация Красногорска в четвертый раз проведет фестиваль при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья. В прошлом году в конкурсе приняли участие более 200 коллективов со всей России, а также белорусские артисты.

«Мастер мюзикла» предлагает три номинации: вокал, хореография и театральное искусство. Возраст участников может быть от восьми лет и старше. Отборочный онлайн-тур начнется уже 13 февраля и продлится до 20 марта. Те, кто пройдут на следующий уровень, выступят перед комиссией очно. Это произойдет 1 и 2 апреля. Победителей определят спустя две недели. Награждение и гала-концерт запланированы на 14 апреля во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске.

Подать заявку на участие можно по почте musicalmaster20@gmail.com. Президент фестиваля — народная артистка России Тереза Дурова, председатель жюри — народный артист России, композитор, пианист и дирижер Максим Дунаевский. В составе жюри будут заслуженные деятели искусств и работники культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.