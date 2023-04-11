Подмосковье 11 апреля 2023, 00:31 Отборочные соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов завершились в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Отборочные соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» завершились в Подмосковье. Школьники и студенты продемонстрировали свое мастерство более чем в 50 направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Соревнования прошли в очном и дистанционном форматах на площадках образовательных организаций Подмосковья. Региональный этап состоится в мае, после чего победители примут участие в ежегодном национальном чемпионате «Абилимпикс».

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«Занявшие призовые места, получат сертификаты, которые можно реализовать на получение технических средств реабилитации или оплату дополнительного профессионального образования», — отметили в пресс-службе.

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