Подмосковье 14 февраля 2023, 14:25 Отборочные соревнования к чемпионату России по керлингу прошли в подмосковном Дмитрове

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Всероссийские соревнования по керлингу среди мужских команд прошли в Центре фигурного катания и керлинга в Дмитрове. Итоги турнира определили спортсменов, которые выйдут в группу «Б» чемпионата России по керлингу 2023 года.

Победителем соревнований в Дмитрове стала команда из Челябинской области. Спортсмены выступали против керлингистов из Красноярского края, которые взяли серебро. Третье место пьедестала заняли представители Москвы. Турнир прошел по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, финальный матч и матч за третье место.

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«Организация на высоком уровне. Есть теплые трибуны, прекрасные раздевалки, буфет и, конечно, площадка ледовая соответствует всем стандартам», — поделился участник из Челябинска.

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В соревнованиях приняли участие спортсмены от 17 до 35 лет. Организаторы и тренеры отметили профессионализм всех игроков. Всего за выход в группу «Б» чемпионата России 2023 года боролись 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей, Калининграда, Краснодарского края, Иркутской области, Ярославской области, Красноярского края, Челябинской области и Республики Татарстан. Те, кто заняли 1-8 места, отправятся на чемпионат России, который состоится в Сочи в апреле этого года.

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