Отбор в подмосковную «Школу фермера» начнется 1 июня

Свыше 30 человек станут участниками образовательного проекта «Школа фермера» в Московской области. Учеба продлится два месяца.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Уже 1 июня откроют отбор слушателей курса.

В этом году будут занятия проводить как очно, так и в дистанционном формате. Очно смогут обучаться 30 будущих фермеров Сергей Воскресенский.

Программа рассчитана на два месяца, занятия будут проводить по четыре раза в неделю. Обучение начнется 1 августа.

Уроки состоятся в Коломенском аграрном колледже. Фермеры и студенты пройдут обучение или повысят свою квалификацию.

«Здесь учеников ждут обширная образовательная программа и практические занятия в мастерских колледжа, оборудованных по последнему слову техники», — подчеркнул Воскресенский.

Для них организуют и выезды на лучшие сельскохозяйственные предприятия Подмосковья.

В прошлом году проект «Школа фермера» запустили в четырех регионах России. Среди них и Подмосковье.

Все выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.