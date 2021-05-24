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    24 мая 2021, 16:05

    Отбор в подмосковную «Школу фермера» начнется 1 июня

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 30 человек станут участниками образовательного проекта «Школа фермера» в Московской области. Учеба продлится два месяца.

    Отбор в подмосковную «Школу фермера» начнется 1 июня

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Уже 1 июня откроют отбор слушателей курса.

    В этом году будут занятия проводить как очно, так и в дистанционном формате. Очно смогут обучаться 30 будущих фермеров

    Сергей Воскресенский.

    Программа рассчитана на два месяца, занятия будут проводить по четыре раза в неделю. Обучение начнется 1 августа.

    Уроки состоятся в Коломенском аграрном колледже. Фермеры и студенты пройдут обучение или повысят свою квалификацию.

    «Здесь учеников ждут обширная образовательная программа и практические занятия в мастерских колледжа, оборудованных по последнему слову техники», — подчеркнул Воскресенский.

    Для них организуют и выезды на лучшие сельскохозяйственные предприятия Подмосковья.

    В прошлом году проект «Школа фермера» запустили в четырех регионах России. Среди них и Подмосковье.

    Все выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.