Подмосковье объявило о конкурсном отборе советников директоров школ по воспитанию
Прием заявок для участия в конкурсе «Навигаторы детства 2.0» начался в Подмосковье. Задача — отобрать кандидатов на должности советников директоров школ по воспитанию.
Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это новые для региона специалисты. Они уже работают в школах.
А вскоре они появятся в наших колледжах и техникумах
Ирина Каклюгина.
Задачи советников директоров — заниматься вопросами по воспитанию и работой с детскими объединениями.
«Основная задача советника — сопровождение ребенка на пути взросления», — объяснила Каклюгина.
Конкурс проводят для тех, у кого есть педагогический опыт, без ограничений по возрасту и стажу. Советники работают пока что в восьми школах в Одинцове.
«Уверена, что новая должность станет значимым звеном в процессе обновления форм организации воспитания», — отметила Ирина Каклюгина.
Подать заявки можно до 13 мая на сайте rdsh.education.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.