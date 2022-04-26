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    26 апреля 2022, 12:39

    Подмосковье объявило о конкурсном отборе советников директоров школ по воспитанию

    Анастасия Аброськина

    Прием заявок для участия в конкурсе «Навигаторы детства 2.0» начался в Подмосковье. Задача — отобрать кандидатов на должности советников директоров школ по воспитанию.

    Подмосковье объявило о конкурсном отборе советников директоров школ по воспитанию | Изображение 1

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это новые для региона специалисты. Они уже работают в школах.

    А вскоре они появятся в наших колледжах и техникумах

    Ирина Каклюгина.

    Задачи советников директоров — заниматься вопросами по воспитанию и работой с детскими объединениями.

    «Основная задача советника — сопровождение ребенка на пути взросления», — объяснила Каклюгина.

    Конкурс проводят для тех, у кого есть педагогический опыт, без ограничений по возрасту и стажу. Советники работают пока что в восьми школах в Одинцове.

    «Уверена, что новая должность станет значимым звеном в процессе обновления форм организации воспитания», — отметила Ирина Каклюгина.

    Подать заявки можно до 13 мая на сайте rdsh.education.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.