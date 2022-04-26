Подмосковье объявило о конкурсном отборе советников директоров школ по воспитанию

Прием заявок для участия в конкурсе «Навигаторы детства 2.0» начался в Подмосковье. Задача — отобрать кандидатов на должности советников директоров школ по воспитанию.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это новые для региона специалисты. Они уже работают в школах.

А вскоре они появятся в наших колледжах и техникумах Ирина Каклюгина.

Задачи советников директоров — заниматься вопросами по воспитанию и работой с детскими объединениями.

«Основная задача советника — сопровождение ребенка на пути взросления», — объяснила Каклюгина.

Конкурс проводят для тех, у кого есть педагогический опыт, без ограничений по возрасту и стажу. Советники работают пока что в восьми школах в Одинцове.

«Уверена, что новая должность станет значимым звеном в процессе обновления форм организации воспитания», — отметила Ирина Каклюгина.

Подать заявки можно до 13 мая на сайте rdsh.education.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной закладке новых образовательных центров. Более 22 миллиардов рублей вложат в строительство школ и детских садов в 2022 году.