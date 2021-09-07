Отбор проектов для гранта «Агростартап» пройдет в Подмосковье 7 сентября

Во вторник, 7 сентября, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области состоится отбор проектов на получение гранта «Агростартап». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.

«Прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов „Агростартап“ начался в Подмосковье 19 июля и проходил месяц. Сегодня состоится отбор проектов из более 60 заявок, поданных на участие в конкурсе», — сказал Сергей Воскресенский.

По его словам, максимальный размер гранта «Агростартап» составит шесть миллионов рублей. Объем средств, предусмотренный на этот вид гранта, в этом году составил 42 миллиона рублей.

Эти средства выдают на приобретение участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на приобретение оборудования для производственных объектов и сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала.

Также деньги выделяются на приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, посадочного материала для закладки многолетних насаждений.

Жителям Подмосковья напомнили, что среди подавших документы много заявок на реализацию проектов по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока, выращиванию плодовых и ягодных культур, разведению, содержанию пчел и производству меда, а также по разведению мелкого рогатого скота.