Подмосковье 18 ноября 2022, 19:30 Отбор на субсидии для кемпингов и модульных отелей начали в Подмосковье

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Министерство культуры и туризма Подмосковья объявило отбор получателей субсидии на возмещение затрат на модульные средства размещения. На субсидию могут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Заявки на возмещение затрат на строительство кемпингов, автокемпингов и модульных отелей, понесенных в год проведения отбора, объявили в Подмосковье. Из бюджета Московской области выделят субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона.

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Субсидии могут получить предприниматели, заключившие соглашение, с министерством культуры и туризма Московской области по типовой форме, установленной министерством экономики и финансов региона.

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Прием заявок начнется 22 ноября и продлится до 2 декабря 2022 года в министерстве культуры и туризма Московской области.

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