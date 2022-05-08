«От всего сердца». Губернатор Воробьев вручил автомобиль 99-летнему ветерану из Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил автомобиль Lada Granta 99-летнему ветерану Василию Канунникову, живущему в селе Татарино Ступинского округа Подмосковья. Он получил машину взамен старой, врученной в 2011 году к 70-летию Битвы за Москву.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня таких, как вы, кто прошел всю войну, единицы. Поэтому для меня особенная честь поздравить с приближающейся 77-й годовщиной Победы легендарного человека, который воевал за всех нас. У вас в этом году юбилей, и мы не могли не откликнуться на вашу просьбу о замене автомобиля на новый. За 11 лет техника износилась, поэтому примите от Подмосковья от всего сердца новую машину», — обратился к ветерану губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

После вручения автомобиля Василий Канунников за чашкой чая рассказал главе региона о военных годах.

Канунникова призвали на Белорусский фронт из Тульской области 23 июня 1941 года. После бомбежки новобранцев под Оршей он попал в 14-й прожекторный московский полк, который строил укрепления в 30 километрах от Москвы. С мая 1942 года Василий Канунников воевал на Западном фронте командиром отделения разведки 58-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона, выполнял разведзадания.

Инженерные войска наводили понтонные мосты для переброски боевой техники, грузов в условиях сильных артиллерийских обстрелов противника, пулеметного и снайперского огня, часто — по пояс в воде. Выполнял разведзадания. Однако Канунников выжил. Про него говорили, что он «в рубашке родился».

Источник фото: телеканал «360»

День Победы он встретил в Латвии, а демобилизовался только в декабре 1946 года. Награжден медалями «За победу над Германией» и «За оборону Москвы», орденами «За отвагу», Великой Отечественной войны II степени.

В мирное время ветеран трудился в совхозе Ступинского района.

«В чем секрет моего долголетия? Честно говоря, не знаю. Я ведь и голод пережил, и жил в землянках, и хлеб ел вперемешку с землей. Но я считаю, что главное — сохранять бодрость духа и никогда не опускать руки», — рассказал ветеран.

Сейчас Василий Канунников живет в частном доме с двумя дочерями, внучкой Анной и 15-летним правнуком Алексеем. Получает все положенные меры социальной поддержки: ежегодные выплаты ко Дню Победы в размере 25 тысяч рублей, ежегодные выплаты к битве под Москвой — 40 тысяч рублей, а также компенсацию оплаты за ЖКУ.

Источник фото: телеканал «360»

При необходимости и по требованию ветерана социальные службы готовы обеспечивать ему бесплатную доставку в медучреждения. Пока семья не обращалась с такой просьбой.

В июле Канунникову исполнится 100 лет. В музее «Дорога памяти» в парке «Патриот» есть его карточка. Всего в галерее — более 33 миллионов снимков ветеранов войны.

В Московской области живут 1360 участников Великой Отечественной. Все они в этом году получили федеральные и региональные выплаты. Участникам войны и инвалидам выплачивают 10 тысяч рублей на федеральном и еще 25 тысяч — на региональном уровне. Еще одна региональная выплата — 15 тысяч рублей — полагается жителям блокадного Ленинграда (таких в Подмосковье 754) и осажденного Севастополя (остался один житель), а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма (их пять тысяч), вдовам и вдовцам защитников Родины (восемь тысяч) и труженикам тыла (20 тысяч).