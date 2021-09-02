«От вашего участия много зависит»: губернатор Подмосковья ответил на вопросы активных жителей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с активными жителями региона. Они получили ответы на вопросы о веломаршрутах, пробках на Носовихинском шоссе и благоустройстве парков.

Встреча активных жителей региона с губернатором прошла в вагоносборочном цехе предприятия «Метравагонмаш».

Мы встречаемся для того, чтобы объединить наши усилия вокруг общих целей и задач. Здесь представлены люди, которых знают и уважают, которые работают в Подмосковье очень давно. От вашего мнения и вашего участия многое зависит. Ключевая задача — чтобы каждый внес свою лепту Андрей Воробьев

Глава региона поблагодарил всех собравшихся. Он отметил, что встреча была необходима для обсуждения беспокоящих проблем и задач, которые предстоит выполнить.

«У нас большой округ — Мытищи, Реутов, Балашиха. Территории промышленные, территории, которые олицетворяют Подмосковье и я предлагаю обсудить актуальные проблемы, которые существуют в каждом округе», — обратился Воробьев к активным жителям Подмосковья.

Балашиха

Жителей Балашихи больше всего интересовал вопрос открытия Центральной районной больницы. Участники встречи попросили ускорить сроки проведения работ.

«Штанга такая тяжелая, понимаете, нужно к ней подход найти. Говорю как есть, потому что у нас есть еще вторая тема — расширение онкологического комплекса. Мы накапливаем силы. Мы освободили территорию, сделали проект, экспертизу», — рассказал губернатор.

Сейчас работа продолжается. Глава региона пообещал одержать победу в вопросе открытия больницы. Еще жители Балашихи подняли вопрос благоустройства Ольгинского лесопарка.

Принцип очень простой — и Павлино, и Ольгино, и любой другой город, где есть лес, будет благоустроенный парк. Это уже не обсуждается. Весь вопрос в ресурсах. То, что мы начали делать первые парки, это никакое не заигрывание, это процесс, который полностью преобразит жизнь того или иного города. Андрей Воробьев

Железнодорожный

Обсудили и пробки на Носовихинском шоссе в Железнодорожном. Одна из жительниц рассказала, что в Реутове нет родильного дома, поэтому всех женщин направляют в соседний город. Из-за заторов на шоссе на дорогу уходит очень много времени.

«По Носовихинскому шоссе у нас есть ряд проектов по модернизации. Мы проектируем сейчас три узла, но плюс еще президентский проект сейчас реализуется. Я не знаю, на сколько сильно он разгрузит, но часть заберет трасса Москва — Нижний-Новгород», — сообщил Воробьев.

Мытищи

Жители Мытищ решили узнать у губернатора, будет ли продолжаться реконструкция Центрального городского парка.

«Мы неслучайно целое министерство создали по паркам. Теперь нам нужно научиться еще качественно управлять парками», — отметил Воробьев.

В качестве примера он привел парк «Пехорка», руководители которого привлекают инвесторов и реализовывают различные сценарии.

«Мы и парк доделаем, и парк в лесу будем расширять. Нам очень важно показать, что это уже всерьез и надолго», — сказал губернатор.

Реутов

Среди вопросов, особо волнующих жителей Реутова, было строительство надземного перехода через железную дорогу.

«Курс на позитивные перемены, который был взят Андреем Юрьевичем Воробьевым, успешно реализуется. В Реутове запущено движение по эстакаде, появились общественные пространства, новый ДК», — отметил депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Строительство велодорожек

Во время беседы один из-подмосковных жителей поднял тему строительства велодорожек. Губернатор подчеркнул, что появление подобных вопросов на встречах является хорошим признаком.

«Это уже шаг вперед. Слово „победа“, может быть, будет громко звучать. У нас запрос на благоустройство и велодорожки в этом году просто зашкаливает, как и на парки в лесах. Мы в Мытищах парк в лесу сделали, в Балашихе расширяем парк. Поэтому задача — дальше делать и парки в лесах, и велодорожки», — отметил глава региона.

Он добавил, что в следующем году в Мытищах должна появиться сеть веломаршрутов. Один из маршрутов решили протянуть через Мытищи до Петербурга. Его анонсируют уже 12 сентября.