Россиян предупредили об уголовной ответственности за отказ от вакцинации животного

Владельцы домашних животных обязаны вакцинировать своих питомцев от бешенства. Это их зона ответственности, напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Раз год отметка ставится в ветеринарном паспорте, и заводится в единую электронную базу.

«За отказ от вакцинации от бешенства предусмотрены штрафы. В том случае, если невакцинированное животное заразится бешенством и покусает человека, и человек заболеет и погибнет — наступает уголовная ответственность», — предупредил министр.

В том случае, если животное заразит другое животное, а не человека, ответственность тоже будет лежать на хозяине.

«Разумеется, это тоже лежит в рамках уголовного кодекса», — сказал Воскресенский, отвечая на соответствующий вопрос.

По закону невакцинированное животное не имеет права перемещаться между разными городами, не говоря о поездках за границу, напомнил министр.

Инновационная система профилактики помогла снизить случаи бешенства животных в Подмосковье вчетверо. За первые шесть месяцев 2021 года их зарегистрировали на 76% меньше, чем в тот же период 2020-го.