От привычных коттеджей до юрт. Где остановиться на несколько дней для рыбалки в Подмосковье

В Московской области можно посвятить рыбалке не один день. Рыболовные клубы и базы отдыха предлагают гостям различные варианты размещения — от комфортабельных коттеджей до уютных домиков на воде. Welcome.mosreg собрал те из них, где отдых окажется оптимальным.

Семью или большую компанию с радостью встретят в Zubovo Village club. Расположенная в Волоколамском городском округе база отдыха предлагает в аренду коттеджи, рассчитанные на проживание от двух до десяти человек. Здесь можно не только рыбачить, но и наведаться в лес за грибами или ягодами или попариться в русской бане.

Источник фото: Zubovo Village club

На рыболовной базе «Львово» в одноименной деревне построили экодомики английского производства. Их разработали специально для российского климата. Любителей экзотики ждут в «Бобровом домике», расположенном на воде. Электричества, туалета и телевизора в нем нет, зато есть лодка, а в гости приходят бобры. Рыбалка разрешена на двух прудах — Щучьем и Бобровом.

В Клину по соседству с Завидовским заповедником расположилось «Рыбацкое подворье Владимировка». К услугам гостей — двухэтажная гостиница и деревянные домики на берегу пруда. Уровень комфорта у них разны, но у каждого есть собственная территория и место для ловли.

Источник фото: база отдыха и рыбалки «Баскак»

База отдыха и рыбалки «Баскак» в Коломне приглашает пожить в настоящих юртах, а порыбачить — у большого пруда с чистой водой и площадью порядка шести гектаров. Летом определенное количество рыбы можно выловить без какой-либо доплаты.

На берегу искусственно зарыбленного водоема в Раменском городском округе расположилась база отдыха «Озеро Понти». Приехавшие порыбачить смогут остановиться в уютной гостинице или в отдельных коттеджах. Баня на дровах, место для купания и игровые площадки сделают отдых здесь более разнообразным.

Тем, кто предпочитает жить в палатках, понравится на берегах Можайского, Истринского, Клязьминского, Химкинского и Рузского водохранилищ. Рыба здесь водится самая разная — судак, щука, густера, окунь, плотва и другие виды.