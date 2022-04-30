Сотрудница Росгвардии из Балашихи получила письмо с благодарностью от президента России

Письмо с благодарностью от президента России Владимира Путина вручили организатору молодежного поискового отряда «Батальон» Юлии Кузнецовой. Она работает в Балашихинском отделе вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области.

Вместе с молодыми людьми, которых она привлекла в «Батальон» Юлия Кузнецова нашла останки более 50 бойцов и командиров Красной Армии, помогла установить места захоронений и получить информацию о наградах бойцов.

Также Юлия стала автором проекта «Судьба солдата в Московской области». Через него родственники бойцов, пропавших в годы Великой Отечественной войны могут узнать об их судьбе. Все свои проекты она ведет в свободное от работы время.

«Я руковожу на данный момент еще и ветеранской организацией правоохранительных органов. До этого возглавляла совет ветеранов боевых действий воинов-интернационалистов. И именно там было принято решение организовать такой отряд», — поделилась она.

В поисковой отряд «Батальон» принимают подростков с 14 лет. Одна из участниц призналась, что узнала об организации на одной из выставок и поняла, что очень хочет заниматься поисками пропавших солдат.

«Очень рада, что попала именно к этому руководителю, потому что для меня это стало уже как второе хобби», — призналась девушка.

Юлия Кузнецова победила в номинации «Гражданский долг» конкурса «Мой проект — моей стране!». В награду она получила письмо с благодарностью от президента России за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.