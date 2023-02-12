Подмосковье 12 февраля 2023, 23:40 От писем до лекарств. Жители Подмосковья поддержали участников СВО в единый день сбора помощи

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В Московской области прошел единый день сбора гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО. Местные жители принесли антибиотики, бинты, каши, консервы, окопные свечи, термобелье и другое.

Единый день сбора гумпомощи прошел в рамках проекта «Доброе дело».

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«Отвозим гуманитарку. Победа будет за нами», — заявил зампред Совета депутатов Жуковского Сергей Рязанов.

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Свою лепту внесла и мама одного из добровольцев Наталья из Жуковского. Ее сын ушел на фронт, не имея за плечами боевого опыта.

В Одинцове теплые вещи и продукты приносят не только взрослые люди, но и молодежь. Активисты помогали в сортировке предметов первой необходимости, в том числе Ренад Назимов.

Отметим, 13 февраля, школьники Подмосковья смогут принять участие в совместном написании писем, которые отправят на фронт. Также будут приниматься готовые послания. После все товары и письма доставят в Балашиху, где их отсортируют и упакуют. К 23 февраля помощь отвезут в зону СВО.

Узнать адрес и время работы пунктов своего округа можно на сайте правительства или на интерактивной карте по ссылке.

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