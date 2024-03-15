Подмосковье 15 марта 2024, 10:52 «От нашего выбора зависит будущее». Главврач больницы в Воскресенске Юрий Райхман — о выборах президента Главврач больницы в Воскресенске Юрий Райхман проголосовал на выборах президента пресс-центр Московской области по выборам президента России

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Главврач Воскресенской больницы Юрий Райхман принял участие в дистанционном голосовании на выборах президента России. Это позволило ему исполнить гражданский долг без отрыва от работы.

Дистанционное голосование стало для Юрия Райхмана самым удобным способом участия в выборах. Все три дня заслуженный врач России будет на работе, и возможность отдать свой голос в электронном формате позволит исполнить гражданский долг без отрыва от своих обязанностей.

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«Многие мои любимые коллеги — это хирурги, урологи, гинекологи, терапевты, которых вызывают на работу и практически нет свободного времени. Ну, мы с вами выбрали этот путь. И проголосовать дистанционно, даже, может быть, между операциями за чашкой кофе — это, конечно, очень удобно», — отметил он.

Медик подчеркнул, что для современного человека важно иметь активную жизненную позицию. Проявить ее позволяет участие в выборах.

«От нашего выбора зависит будущее не только наше, но и наших детей и внуков. Стабильность, процветание страны, ведь мы здесь живем. Значит, мы должны принимать участие и в выборах, и в общественных мероприятиях, и просто честно жить и работать», — подчеркнул Райхман.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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