Подмосковье 13 марта 2024, 21:35 «От нашего участия зависит будущее». Концерт-форум «Единство народа» открыли в Подольске Андрей Воробьев торжественно открыл концерт-форум «Единство народа» в Подольске

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Форум-концерт по сохранению национальных, семейных и культурных ценностей «Единство народа» стартовал в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что участниками концерта стали люди с активной жизненной позицией со всего Подмосковья. Они вносят свой вклад в курс государства по защите и сохранению семейных и культурных ценностей. Губернатор региона добавил, что именно от жителей зависят перемены в каждом городе.

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«Наша задача — обеспечивать перемены в каждом городе. Каждый человек должен чувствовать, что меняются дороги, транспорт. Меняется то, что важно для человека», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил всех присутствующих в зале и все тех, кто добросовестно, активно и неравнодушно делает свой вклад в общее дело.

«Во всех начинаниях нас всегда поддерживает наш президент. <…> Москва и Подмосковье — два самых больших региона по голосованию. От нашего участия, от нашего вклада зависит будущее. Подмосковье, вперед!» — сказал губернатор.

В рамках форума «Единство народа» перед жителями и гостями Подольска выступят Григорий Лепс и Денис Майданов.