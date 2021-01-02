От музея до катка. Куда отправиться в Подмосковье на новогодние праздники

Каникулы в Подмосковье — это традиционно большой выбор интересных мест и развлечений. И 2021 год не стал исключением. О живописных прогулках, захватывающих дух лыжных трассах, выставках именитых художников — в материале «360».

Музеи

Подмосковные музеи работают в обычном режиме. От посетителей лишь требуется носить маски и поддерживать социальную дистанцию.

В области открылись три крупные выставки. Музей «Новый Иерусалим» в Истре ждет любителей классической живописи и народных ремесел. На выставке «Младшие Брейгели и их эпоха» представлено 70 работ кисти Питера Брейгеля Младшего, Яна Брейгеля Старшего и Яна Брейгеля Младшего, выполненных маслом по дереву, холсту или меди.

Собрание «Небесная мастерская» в музее «Новый Иерусалим» — это уникальная коллекция знаменитых российских промыслов. Здесь представлены Гжель, Жостово, Федоскино, Вербилки и другие подмосковные фабрики.

А в Серпуховской историко-художественный музей привезли 87 работ русских живописцев конца XIX — начала XX века. На выставке «Мир, сотворенный заново» представлены Врубель, Коровин, Кустодиев, Серебрякова, Гончарова, Бурлюк и другие классики.

Детей во все государственные музеи Подмосковья пустят бесплатно. Акция действует до 10 января включительно.

Горные лыжи

В регионе открылось 18 горнолыжных курортов. Одни из самых популярных находятся в Дмитровском городском округе — это курорт «Сорочаны» в деревне Курово, спортивный парк «Волен» и «Яхрома Парк».

В Красногорске работает крытый комплекс «Снеж.ком».

Горнолыжные курорты есть также в Балашихе, Коломне, Серпухове и Раменском. Трассы открыты в Сергиево-Посадском, Дзержинском, Истринском, Подольском и Солнечногорском районах. Подходящий курорт можно выбрать на официальном сайте «Путеводитель по Подмосковью».

Тем, кто собирается заночевать в гостинице, нужно заранее сдать тест на коронавирус — правило действует до 15 января включительно. Отели Московской области требуют отрицательные результаты ПЦР-теста, полученные не позднее, чем за три дня до заселения, а ИФА-тест можно сдать за пять дней до приезда.

Также в гостиницах, барах и ресторанах постояльцам на входе измерят температуру. Ну и маски в помещении никто не отменял.

Коньки и тюбинг

По всему Подмосковью работает 184 катка. В Химках фигуристы любого уровня могут попробовать свои силы на катке в сквере «Юбилейный» рядом с ТРЦ «Мега Химки».

В балашихинском парке «Пехорка» и в Центральном парке культуры и отдыха в Реутове посетителей ждет «Кинокаток» — во время катания там показывают новогодние фильмы.

А в одинцовском парке «Раздолье» на катке можно не только потренироваться, но и подкрепиться на фуд-корте. Каток залили и в парке «Патриот» в Солнечногорске.

Подробнее об этих и других катках — в обзоре «360».

Тем, кому нравятся гонять на надувных плюшках, придется по душе тюбинг-парк «Елагино» в Наро-Фоминском городском округе. Посетителей там ждет 300-метровый спуск. Горки с тюбингом есть и вблизи горнолыжных трасс в Балашихе, Дмитровском, Сергиево-Посадском округах и во многих других местах.

Фестивали и ярмарки

В Звенигороде продолжается фестиваль народных промыслов «Подмосковный умелец». Посетителей там научат прясть и вязать, а также предложат натуральные фермерские продукты. С 4 по 7 января темой фестиваля станет Рождество. Там же проводится «Ярмарка добрых дел», на которой можно купить товары, которые дети-инвалиды сделали своими руками.

Подольский сквер Поколений поднимет настроение ледяными скульптурами, которые создали лучшие мастера страны для фестиваля «Сказки планеты Земля». Маугли, Русалочка, Щелкунчик дарят волшебство как днем, так и в вечернее время.

Лучшие места для прогулок

Пятерку самых живописных мест для прогулок в Подмосковье составляют усадьба Дубровицы в Подольске, Коломенский кремль, Зарайский кремль с иконой Николая Чудотворца, киногород Piligrim Porto в Солнечногорске, а также усадьба Кривякино в Воскресенске.

В усадьбе Дубровицы находится один из самых красивых и необычных храмов Подмосковья — церковь Знамения Пресвятой Богородицы.

Коломенский кремль гармонично сливается с жилым районом. В сувенирных лавках там можно попробовать знаменитую пастилу, отмечают в региональном комитете по туризму.

Киногород Piligrim Porto — это воссозданный европейский городок XVIII века. По нему можно не только прогуляться, но и пройти квест.

А парк-усадьба Кривякино в Воскресенске позволит насладиться духом русского дворянства.